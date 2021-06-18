الثلاثاء 13 ذو الحجة 1443 ﻫ - 12 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إحباط عملية تهريب 480 ألف دولار مزيفة عبر مطار رفيق الحريري الدولي

18 - يونيو - 2021
مطار رفيق الحريري الدولي

مطار رفيق الحريري الدولي

A A A
طباعة المقال

أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه الساعة 3.30 فجراً من تاريخ 17/6/2021، تمكن عناصر فصيلة تفتيشات المطار في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة، من إحباط عملية تهريب /480/ ألف $ مزيفة -جرى ضبطها-كانت مخبّأة داخل أمتعة وذلك أثناء محاولة /3/ مواطنين مغادرة الأراضي اللبنانية متوجهين إلى تركيا، وهم كل من:

م. م. (مواليد عام 1982)
و. خ. (مواليد عام 1994)
أ. أ. (مواليد عام 1998)
بالتحقيق معهم من قبل فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية، اعترف الثاني والثالث أن (م. م.) هو الرّأس المُدبّر للعملية بالتنسيق مع أحد الأشخاص في تركيا.

أودعوا مع المضبوطات مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشّرطة القضائيّة، للتوسّع بالتّحقيق معهم، بناء على إشارة القضاء المختصّ.

    المزيد من أخبار لبنان

    حليمة قعقور
    القعقور: تعميم حاكم مصرف لبنان غير قانوني
    النائب ابراهيم كنعان
    كنعان: اعادة الودائع يتطلب تقديمه بطرح خطي من قبل الحكومة
    جورج عدوان
    عدوان: مسؤولية كبيرة على النواب التغييرين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    تجلّط الدم.. المشروب الأشهر في العالم قد يكون مسؤولًا!
    فضل شاكر
    فضل شاكر يستنجد بالجمهور من احتجازه بالمخيم
    هبوط تاريخي.. اليورو دون الدولار لأول منذ 20 عاما