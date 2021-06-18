إحباط عملية تهريب 480 ألف دولار مزيفة عبر مطار رفيق الحريري الدولي

أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه الساعة 3.30 فجراً من تاريخ 17/6/2021، تمكن عناصر فصيلة تفتيشات المطار في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة، من إحباط عملية تهريب /480/ ألف $ مزيفة -جرى ضبطها-كانت مخبّأة داخل أمتعة وذلك أثناء محاولة /3/ مواطنين مغادرة الأراضي اللبنانية متوجهين إلى تركيا، وهم كل من:

م. م. (مواليد عام 1982)

و. خ. (مواليد عام 1994)

أ. أ. (مواليد عام 1998)

بالتحقيق معهم من قبل فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية، اعترف الثاني والثالث أن (م. م.) هو الرّأس المُدبّر للعملية بالتنسيق مع أحد الأشخاص في تركيا.

أودعوا مع المضبوطات مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشّرطة القضائيّة، للتوسّع بالتّحقيق معهم، بناء على إشارة القضاء المختصّ.