إحباط محاولة تهريب سلاح ومخدرات على الحدود الجنوبية أمس!

أشار المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​، إلى أنّ “قوّات جيش الدفاع وبمؤازرة شرطة إسرائيل، أحبطت محاولة تهريب سلاح ومخدّرات على الحدود مع ​لبنان​، أمس، بحيث رصد مراقبو الحدود قيام مشتبه بهم بنقل أكياس إلى إسرائيل”.

ولفت، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنّ “تعقُّب المشتبه بهم في الجانب الإسرائيلي، أدّى إلى إلقاء القبض عليهم، وضَبط مسدّسَين وكيلوغرامَين من ​المخدرات​ بحوزتهم”، مذكّرًا بأنّ “الحدود سبق وشهدت محاولات تهريب سلاح من لبنان إلى إسرائيل، بهدف تنفيذ أعمال عدوانيّة، منها تابع لـ”حزب الله” الإرهابي”.

وأكّد أدرعي أنّ “جيش الدفاع يواصل اتخاذ الإجراءات كافّة، للحدّ من عمليّات التهريب على الحدود، والمسّ بالسيادة الإسرائيليّة بأيّ شكل من الأشكال”.