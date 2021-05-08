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إحبِاط عملية تهريب 51 شخصاً إلى قبرص… بينهم نساء وأطفال

منذ 11 ساعة
هجرة غير شرعية - تعبيرية

هجرة غير شرعية - تعبيرية

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن شعبة المعلومات تمكّنت بتاريخ 2021-5-4، من توقيف 51 شخصًا من التابعيّة السوريّة (39 ذكرًا راشدًا، و5 نساء راشدات، و7 أطفال قُصَّر)، كانوا متوجّهين إلى قبرص عبر البحر، وذلك في بلدة أنفة الحريشة – شاطىء البحر.

وأوضحت في بيان أنه بالتحقيق معهم اعترفوا بما نُسب إليهم، وأنهم كانوا بانتظار قارب ليقلّهم من الشاطئ المذكور باتجاه قبرص، لقاء دفع مبلغ 2500 دولار أميركي عن كل شخص عند الوصول.

ولفتت المديرية الى أنه القوّة اشتبهت بثلاثة أشخاص ضالعين في عملية التهريب غير الشرعيّة، وهم كلًّ من:

ن. د. (مواليد عام 1989، سوري الجنسيّة)
م. م. (مواليد عام 1978، سوري الجنسيّة)
خ. ع. (مواليد عام 1997، سوري الجنسيّة)

وأشارت الى أنه باستماع إفاداتهم أنكروا علاقتهم بالقضيّة، وتبيّن أنّهم تعاونوا في عمليّة التهريب مع شخصين أحدهما موجود في لبنان وملقّب بـ “أبو محمود”، والثّاني في قبرص وملقّب بـ “أبو يعرب”، مؤكداً أن التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ، والعمل مستمر لتوقيف المتورطين في هذه العملية.

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