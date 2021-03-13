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إحراق أكياس السكر والارز المدعومة على طريق الصرفند ... وهذا ما حدث

13 - مارس - 2021
آخر تحديث: 13 - مارس - 2021 9:22 مساءً
إحراق أكياس الأرز المدعوم

إحراق أكياس الأرز والسكر المدعومة

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فتح النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان تحقيقا على اثر بلاغ من مواطنين عن إحراق كميات كبيرة من الأكياس الفارغة للأرز والسكر، وهي من الاصناف المدعومة من قبل وزارة الاقتصاد، وذلك خلف طريق عام الصرفند جنوب لبنان، ليتسنى لهم بيع محتوياتها بسعر أعلى في السوق وتحقيق أرباح عالية.

ولاحقاً داهمت وزارة الإقتصاد وشرطة بلدية الصرفند وأمن الدولة، تعاونيتين في الصرفند، وذلك بناء لتكليف مدير عام وزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر مصلحة الجنوب بمداهمتهما بعد فيديو لأكياس فارغة لسلع مدعومة، وتم تسطير محضري ضبط بحق التعاونيتين.

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