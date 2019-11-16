أخبار لبنان

إحصائية “سرية” أجرتها السلطة عن الثورة والثوار

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كشف الأمين العام لحزب “الكتلة الوطنية” بيار عيسى في مقابلة أجراها مع الاعلامي طوني بولس لـ”اندبندنت عربية”، عن “إحصائية سرية قام بها أحد أبرز أحزاب السلطة ليتبين معه أن 76 في المئة من المواطنين يؤيدون الثورة ويعلنون فقدانهم الثقة مع الطبقة الحاكمة، وهم يطالبون بحكومة مستقلة عن أحزاب السلطة”.

وأشار عيسى، إلى أن “الجميع في زورق واحد، ويكاد يغرق بسبب الأداء السيئ، وهذه السلطة أوصلت البلد إلى أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية لم يسبق لها مثيل، والآن، وبشكل عاجل، يجب تأليف حكومة مستقلة لتعيد الثقة المفقودة مع الشعب والمجتمع الدولي والمستثمرين قبل الانهيار التام.

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