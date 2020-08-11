إحياء ذكرى مرور أسبوع على انفجار المرفأ أمام تمثال المغترب في محلة المرفأ

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أحيا عدد كبير من المواطنين ذكرى مرور أسبوع على انفجار المرفأ أمام تمثال المغترب في محلة المرفأ ، حيث استهل اللقاء بالنشيد الوطني ونشيد الموت عزفتهما فرقة الكشاف اللبناني.

بعدها، وقف الجميع دقيقة صمت على أرواح الشهداء والجرحى، ورفعت آذان المسجد وقرعت أجراس الكنائس.

وعند السادسة وتسع دقائق، أضيئت الشموع وعلت الأغاني الوطنية ورفعت الأعلام اللبنانية.

وجه الجميع تحية إكبار إلى رجال الإطفاء والدفاع المدني والصليب الاحمر وكل الهيئات الاسعافية والاطقم الطبية والتمريضية. وتليت أسماء كل الشهداء الذين وقعوا في الانفجار.

وعرضت على شاشة عملاقة مشاهد عن لحظات وقوع الانفجار. بعدها، توجه الجميع إلى ساحة الشهداء حاملين الشموع لاضاءتها.