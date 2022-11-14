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إخبار بشأن مقتل الطالبة ماغي محمود في طرابلس

منذ ساعة واحدة
قاضي-تعبيرية
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تقدّمت النائبة حليمة قعقور، والإعلامي رياض طوق ومنظّمة “ريفورم”، بإخبارٍ لدى النيابة العامّة التمييزيّة سُجّل بالرقم ٤٣٠٧/م/ ٢٠٢٢، وذلك بموضوع مقتل الطالبة ماغي محمود إبنة الـ ١٦ عامًا خلال انهيار جزء من سقف ثانوية طرابلس المختلطة الثانية الرسمية، والمعروفة بـ”مدرسة الأميركان”، وكلّ من تأذى جرّاء هذه الحادثة، مطالبين بالتحقيق في الجريمة المذكورة وتوقيف كلّ من يظهره التحقيق مسؤولاً وإنزال أشدّ العقوبات بهم.

وذكر بيان لمكتب القعقور أنه “جرى مقابلة المحامي العامّ التمييزي غسان خوري بحضور كلّ من النائبة حليمة قعقور والإعلامي رياض طوق والمحامين رفيق غريزي وجوزيت يمّين والأستاذ هادي جعفر، وبعد اطّلاع القاضي خوري على معطيات الملف، لاسيما ما أورده برنامج بإسم الشعب الذي يقدّمه الإعلامي رياض طوق على قناة “إم تي في” والذي أظهر خيوطًا جديدة في التحقيق، كاشفًا بعض الاعترافات على لسان المعنيين بهذه القضية، تواصل القاضي خوري مع النيابة العامّة في الشمال وطلب إحالة الملف إليه لمتابعة التحقيق بإشرافه”.

كما وستتابع النائبة قعقور مع الإعلامي رياض طوق ومنظّمة ريفورم مجريات القضية، وصولاً إلى محاسبة كلّ من يظهره التحقيق متورّطًا في جريمة قتل التلميذة ماغي محمود.

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