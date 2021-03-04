الأحد 4 ذو الحجة 1443 ﻫ - 3 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إخبار ضد حاكم مصرف لبنان ومصارف وشركات بموضوع القروض المدعومة

4 - مارس - 2021
قضاء

قضاء

A A A
طباعة المقال

تقدم المحامون الدكتور نبيل نجيم، سهى اسماعيل وحسام الحاج، بإخبار إلى النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون سجل برقم 1666/م/2021 بوجه كل من حاكم مصرف لبنان رياض سلامه وعدد من المؤسسات التجارية والمصارف والمستشفيات، وكل من يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا أو متدخلا أو محرضا بجرائم صرف النفوذ والإختلاس والاستثمار والإخلال بواجبات الوظيفة والتي تؤلف عناصر جرائم المواد /357/ و/363/ و/367/ و/377/ من قانون العقوبات معطوفة على المواد /1/ حتى /3/ من قانون الإثراء غير المشروع، وذلك بسبب إعطاء قروض مدعومة لمشاريع لا تتمتع بأي طابع إنمائي أو تطويري في أحد القطاعات الاقتصادية الحيوية، وقد تم إحالة الإخبار الى المديرية العامة لأمن الدولة لإجراء التحقيق.

كما طالب مقدمو الإخبار بتجميد الحسابات المصرفية للمستدعى بوجههم لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، ووضع إشارة على القيود والسجلات العائدة للأموال المنقولة وغير المنقولة للمستدعى بوجههم الى حين صدور الأحكام المبرمة عن المحكمة المختصة.

    المزيد من أخبار لبنان

    توضيح من شركة تاتش حول بطاقات إعادة التعبئة
    جورج كلاس
    كلاس: لا بد ان تصل الامور الى خاتمة مريحة وفق مندرجات الدستور
    مصرف لبنان
    بالوثيقة: مصرف لبنان ينشر معلومات حول موجوداته الذهبية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    سمكة قرش تهاجم سائحةً وتقتلها في مصر (فيديو)
    إيلي الخوند
    أمي عاملة نظافة.. تعرفوا على قصة ايلي التي أبكت الملايين في حفل تخرجه
    ماء البحر- تعبيرية
    فقد وعيه وسقط في البحر.. إنقاذ فنان لبناني من حادث غرق