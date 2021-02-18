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إخبار ضد محتكري الأسمدة والعلف بجرم الإثراء غير المشروع

18 - فبراير - 2021
القضاء

القضاء

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تقدم المحامون حسن بزي، نجيب فرحات، جاد طعمة، هيثم عزو، مازن صفية، بيار الجميل، مريم حمدان، جوزيف وانيس، فرنسواز كامل، باسل عباس، جان بيار خليفة، الياس طعمة والصحافي جوي حداد من الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” بإخبار للنيابة العامة المالية سجل برقم 310/2021 ضد كل من يظهره التحقيق من الشركات والمؤسسات والأفراد والتجار والمستوردين للعلف والأسمدة والأدوية الزراعية، المحددة أسماؤهم في اللائحة الصادرة عن وزارة الإقتصاد، بجرائم الإحتكار ومخالفة قانون حماية المستهلك والإثراء غير المشروع، على أن يعرض الإخبار على النائب العام المالي لإتخاذ الإجراءات المناسبة، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام.

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