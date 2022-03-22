إخبار ضد مصارف لبنانية "أخفت أموال" تابعة لنظام صدام حسين

تقدمت الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد اصلاح النظام” ممثلة بالمحامين: حسن بزي، بيار الحداد، نجيب فرحات وجوزيف، انيس وملاك حمية، بيار الجميل وعلي كلوت، جان بيار خليفة، باسل عباس، طارق عزو، محمد لمع وحنان جواد بإخبار لجانب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان سجل برقم 4060/ 2022 تاريخ 22/3/2022.

الإخبار قُدّم ضد كل من يظهره التحقيق من المصارف والأشخاص المعنويين والطبيعيين بجرائم الاثراء غير المشروع وتبييض الأموال وإساءة الأمانة ومخالفة أحكام قانون النقد والتسليف ومخالفة القرارات الإدارية وذلك على خلفية ما يعرف بأموال ” الرئيس صدام حسين ” المجمدة والتي تقدر بمليارات الدولارات تم وضعها في مصارف لبنانية بأسماء موالين للنظام العراقي السابق.

وأفاد مقدمو الإخبار بأن هناك معلومات توافرت عن استعمال هذه الودائع في العمليات المصرفية في لبنان ثم تبخرت بفعل الأزمة التي ضربت القطاع المصرفي في لبنان، ومن المتوقع أن تصدر قرارات حاسمة ضد المصارف التي قد يثبت تورطها في هذا الملف.