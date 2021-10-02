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إخبار للقضاء المختص من نائب

منذ 15 ساعة
مجلس النواب

مجلس النواب - أرشيف

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غرّد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على “تويتر”، قائلا: أشرنا سابقاً إلى هذه المخالفات على الأوتوستراد الساحلي في الجية. يبدو أن الأشغال استمرت، وهناك مدخل على الطريق السريع، ولا نعلم من سهل، ومن أغمض عينيه. إنه إخبار للقضاء المختص.

وأرفق عبدالله تغريدته بصور عن المخالفات.

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