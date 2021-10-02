إخبار للقضاء المختص من نائب

غرّد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على “تويتر”، قائلا: أشرنا سابقاً إلى هذه المخالفات على الأوتوستراد الساحلي في الجية. يبدو أن الأشغال استمرت، وهناك مدخل على الطريق السريع، ولا نعلم من سهل، ومن أغمض عينيه. إنه إخبار للقضاء المختص.

وأرفق عبدالله تغريدته بصور عن المخالفات.

أشرنا سابقا لهذه المخالفات على الأوتوستراد الساحلي في الجية…

يبدو أن الأشغال استمرت ،وهناك مدخل على الطريق السريع،ولا نعلم من سهل، ومن أغمض عينيه…

أنه إخبار للقضاء المختص. pic.twitter.com/9NsuPLEmjd — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) October 2, 2021