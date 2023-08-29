إخبار من "الجمهورية القوية": القضاء أمام فرصة لمحاسبة الفاسدين

زار وفد نيابي من تكتل الجمهورية القوية، المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وسلمه الإخبار الذي أعده التكتل حول التدقيق الجنائي في مصرف لبنان.

وسلّم الإخبار النواب غسان حاصباني وجورج عقيص وغادة أيوب ورازي الحاج.

وقال عقيص من قصر العدل: “طالبنا أن يكون ملف التدقيق الجنائي تحت نظر النائب العام التمييزي مباشرةً”.

واعتبر عقيص أنّ “لدى القضاء اللبناني فرصة لمحاسبة الفاسدين وكل المذكورين في التقرير في زمن الانهيار الاقتصادي والمصرفي، وهذه الأمانة حملناها بإخبارنا إلى النيابة العامة التمييزية”.

من جهته، قال النائب غسان حاصباني “تقرير ألفاريز آند مارسال يظهر حجم الارتكابات والفضائح، وستكون هناك محاولات للتشويش على هذا الملف والكل يجب أن يخضع لتحقيق قضائي شامل”.