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إخبار من "المودعين اللبنانيين" حول التلاعب بسعر صرف الدولار

3 - مارس - 2021
رابطة المودعين

رابطة المودعين

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قدمت جمعية “المودعين اللبنانيين”، ممثلة برئيسها حسن مغنية، إخباراً لدى النيابة العامة المالية سُجل برقم 523 /2021، وذلك ضد عشرات الأشخاص الذين يتلاعبون بسعر صرف الدولار ويهددون سلامة النقد الوطني والإقتصاد بشكل عام، على أن يحال الإخبار لاحقاً الى مكتب مكافحة الجرائم المالية للمباشرة بالتحقيق.

وتراوح سعر صرف الدولار صباح امس ما بين 9950-10000 ليرة، قبل ان يقفل عند 9925 ليرة للمبيع و 9975 ليرة للشراء، مما دفع اللبنانيين للنزول الى الشارع وقطع الطرق احتجاجاً على ارتفاع سعر الدولار الى رقم قياسي وما يترافق معه من ترد اضافي للاوضاع المعيشية.

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