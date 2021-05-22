إخبار من عراجي إلى القاضي ابراهيم

غرّد النائب عاصم عراجي عبر “تويتر”، قائلاً: قدمت اخباراً الى النائب العام المالي القاضي على ابراهيم، عن مصير الأربعمئة مليار ليرة التي رصدت لرفع التلوث عن مجرى نهر الليطاني بالقانون ٦٣ الذي وافق علية مجلس النواب، الأشغال التي نفذت قليلة جداً وأمراض السرطان والجهاز الهضمي ترتفع بالقرى، نتيجة التلوث الصناعي والكيميائي والصرف الصحي.

قدمت اخبار الى النائب العام المالي القاضي على ابراهيم، عن مصير الأربعمائة مليار ليرة التي رصدت لرفع التلوث عن مجرى نهر الليطاني بالقانون ٦٣الذي وافق علية مجلس النواب،الأشغال التي نفذت قليلة جدآوأمراض السرطان والجهاز الهضمي ترتفع بالقرى،نتيجة التلوث الصناعي والكميائي والصرف الصحي — Dr Assem Araji – الدكتور عاصم عراجي (@dr_assem_araji) May 22, 2021