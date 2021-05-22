الأربعاء 16 ذو القعدة 1443 ﻫ - 15 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إخبار من عراجي إلى القاضي ابراهيم

22 - مايو - 2021
آخر تحديث: 22 - مايو - 2021 9:48 صباحًا
عاصم عراجي

عاصم عراجي

A A A
طباعة المقال

غرّد النائب عاصم عراجي عبر “تويتر”، قائلاً: قدمت اخباراً الى النائب العام المالي القاضي على ابراهيم، عن مصير الأربعمئة مليار ليرة التي رصدت لرفع التلوث عن مجرى نهر الليطاني بالقانون ٦٣ الذي وافق علية مجلس النواب، الأشغال التي نفذت قليلة جداً وأمراض السرطان والجهاز الهضمي ترتفع بالقرى، نتيجة التلوث الصناعي والكيميائي والصرف الصحي.

    المزيد من أخبار لبنان

    توقيفات في الضاحية بجرائم سرقة سيارات وتعاطي وترويج
    جلسة مجلس النواب
    النواب المستقلون طالبوا رئيس الجمهورية بالدعوة إلى الاستشارات بأسرع وقت
    حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
    التحقيق مع رياض سلامة يدخل نفقاً مظلماً بعد طلب القاضي أبو حيدر التنحي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    حقل كاريش
    خبير يكشف المردود المالي المتوقع من حقل كاريش
    مغارة جعيتا
    بالفيديو: اكتشاف مغارة في جبل خربة قنافار شبيهة بمغارة جعيتا
    وباء
    وباء يهدد لبنان... أعلنوا حال طوارئ صحيّة!