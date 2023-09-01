إخراج القيد الإفراديّ الإلكتروني.. قرار هام للبنانيين

أصدرت المديرية العامة للأحوال الشخصية بياناً، اليوم الجمعة، أعلنت فيه عن تاريخ بدء العمل على برنامج إخراج القيد الإفراديّ الإلكتروني الجديد للمواطنين.

وذكر البيان أنَّ العمل بالنموذج الجديد سيبدأ اعتباراً من يوم 11 أيلول الجاري، مشيراً إلى أنه سيتمُّ إيقاف العمل بنماذج بيانات القيد والعائلية المعتمدة حالياً عند بداية الدوام الرسمي من يوم الإثنين الواقع فيه 11/9/2023 واعتماد النموذج الجديد المُخصص للبرنامج، فيما يُمنع بالتالي إصدارُ أيُّ بيان قيد إفرادي إلكتروني (النموذج الحالي) بعد التاريخ المُشار إليه.

إليكم نص البيان: