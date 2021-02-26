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إخلاء سبيل 3 من موقوفي أحداث طرابلس مع وقف التنفيذ

26 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 26 - فبراير - 2021 1:38 مساءً
الاحتجاجات في طرابلس

الاحتجاجات في طرابلس

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وافق قاضي التحقيق العسكري مارسيل باسيل، على إخلاء سبيل ثلاثة من موقوفي أحداث طرابلس خلافا لرأي مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، الذي سبق له وطلب رد كافة طلبات اخلاء السبيل.

وأحال باسيل الملف مجددا على القاضي عقيقي لإبداء رأيه في هذا القرار، ورجحت مصادر قضائية ان يستأنف عقيقي قرار اخلاء السبيل امام محكمة التمييز العسكرية برائاسة القاضي طاني لطوف ويطلب ابقاءهم قيد التوقيف، على أن تتخذ المحكمة قرارها بهذا الشأن يوم الاثنين المقبل إما بإطلاق سراحهم أو فسخ قرار قاضي التحقيق.

وينتظر ان ينعكس اعتراض مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على قرار الإفراج عن الموقوفين، مزيدا من التصعيد على الأرض، ويؤدي الى توسيع التحركات على الأرض من قبل الثوار وأهالي الموقوفين، خصوصا وأن موجة الغضب التي اعقبت قرار عقيقي باتهام ثوار طرابلس ب”الارهاب” لم تهدأ بعد، وهو ما ينذر بأن عطلة نهاية الاسبوع الحالي ستكون ساخنة.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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