إخماد حرائق جراء الاعتداءات الإسرائيلية على قرى جنوبية

تمكّنت فرق الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية، وفوج إطفاء إتحاد بلديات بنت جبيل، والدفاع المدني اللبناني بعيد منتصف الليل، من إخماد النيران التي اندلعت في بلدة مارون الراس والناتجة عن الغارات الجوية الاسرائيلية التي استهدفت البلدة.

كذلك، عملت فرقة الإطفاء على إخماد النيران الناتجة عن الاعتداءات الاسرائيلية في بلدات حانين، عيتا الشعب، شقرا ورميش.

وفي آخر المستجدات تلقّى الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله رسالة من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قال فيها: “لقد دعمت جمهورية إيران الإسلامية دائما مقاومة شعوب المنطقة ضد الكيان الصهيوني غير الشرعي. إن دعم المقاومة متجذر في السياسات الأساسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ومثل الإمام الراحل (رضي الله عنه) وتوجيهات قائد الثورة (دام ظله العالي) سيستمر بقوة”.

وفي وقت سابق أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أنّ أي “اعتداء على لبنان سيُشكّل أرضية لزيادة التوتّر بالمنطقة ويهدد الأمن والسلم فيها”.

وشدّدت الخارجية الإيرانية على أنّ “الدفاع عن لبنان مبدأ أساسي لدينا، ولا شك في أنّنا سندعم لبنان في وجه أي اعتداء إسرائيلي”.

وأضاف بين الخارجية الإيرانية “إسرائيل تتحمّل عواقب أي هجوم على لبنان وعلى المجتمع الدولي أن يتحمّل مسؤولياته”.

وفي سياق منفصل، أعلنت الخارجية الإيرانية أنّ “قنوات التفاوض غير المباشرة مع واشنطن لا تزال مفتوحة وهناك طرق متعددة لتبادل الرسائل بيننا”.