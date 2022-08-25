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إخماد حريق في بساتين ضهر الليسينة في عكار

منذ ساعة واحدة
طوافة تابعة للدفاع المدني

طوافة تابعة للدفاع المدني

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أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” في عكار بأن عناصر مركز بزبينا في الدفاع المدني، تمكّنت، بمؤازرة من مركز عكار العتيقة وبلديتها وشرطة اتحاد بلديات الجومة، من إخماد الحريق الذي اندلع في بساتين بلدة ضهر الليسنة، بعد ظهر الخميس 25 آب.

وأوضح رئيس مركز بزبينا “طلال أيوب” أنّ “عملية الاطفاء تركزت على حماية إحدى محطات الوقود، بعدما طوقتها النيران التي نجحت العناصر في إهمادها وإبعاد الخطر عنها”.

وقال: “إن النار وصلت إلى تخوم مطعم التراس ومنزل، وتمكنت العناصر من عزلها وإخماد النار، إذ تكثفت عمليات التبريد على كامل مساحة الحريق، التي قدرت بحوالى خمسين ألف متر مربع من اشجار زيتون مثمرة وتين وعنب وأشجارسنديان وعفص”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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