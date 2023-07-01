إخماد حريق في محيط المطار

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور لحريق كبير اندلع في محيط المطار وانتشر في محيطه دخان كثيف.

وأفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”، أن “الحريق شب خارج سور المطار في منطقة الأوزاعي، وهو ناتج من اشتعال مواد بلاستيكية، وساهمت فرقة تابعة لأطفائية المطار وبمساعدة الدفاع المدني في اخماده”.

من جهته، قال الدفاع المدني: “اخمد عناصر من الدفاع المدني بمؤازرة من فوج إطفاء المطار وفوج إطفاء الضاحية في تمام الساعة ١٢:٠٠ من تاريخ اليوم، حريقاً شب في بؤرة تحتوي على أقفاص بلاستيكية في الأوزاعي – ضاحية بيروت الجنوبية”.