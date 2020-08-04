إخماد 80% من الحريق الناجم عن انفجار بيروت..والوضع مازال خطرا

باخرة تحترق في مرفأ بيروت
باخرة تحترق في مرفأ بيروت

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أعلنت وزارة الداخلية عن إخماد 80% من الحريق الناجم عن انفجار بيروت،

وقامت قوات الأمن اللبنانية بعملية إخلاء للمتواجدين في مرفأ بيروت، خشية وقوع انفجار جديد نتيجة وجود سفينة محملة بمواد سريعة الاشتعال.

وقامت عناصر مرافقة لوزير الداخلية اللبناني قامت بإبعاد الصحفيين والأشخاص المتواجدين في مكان الانفجار الأول، مع ورود معلومات عن وجود سفينة تحمل موادا كيماوية ربما تنفجر إذا طالتها النيران المتبقية التي لا تزال مشتعلة في المرفأ. بحسب مراسلة سكاي نيوز

من جهتها، ذكرت وكالة فرنس برس أن نيرانا تشتعل بالفعل في الباخرة بعد الانفجار الضخم الذي ضرب المرفأ.

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