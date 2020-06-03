إدارات مدارس الحكمة: حسم القسط الثالث من العام الدراسي الحالي

قررت إدارة مدرسة الحكمة حسم القسط الثالث من العام الدراسي 2019-2020 لجميع العائلات التي لم تحصل على حسم تتعدى نسبته نسبة القسط الثالث.

وأعلن رؤساء مدارس الحكمة في بيان، انه “بناء على توجيهات راعي الابرشية المطران بولس عبدالساتر، وإيمانا برسالة الكنيسة التربوية، وتحسسا بالواقع المعيشي الصعب، وبعد الأخذ بتمنيات لجان الاهل، قررت إدارات مدارس الحكمة، بكل فروعها، حسم القسط الثالث من العام الدراسي 2019-2020، لجميع العائلات التي لم تحصل على حسم تتعدى نسبته نسبة القسط الثالث”.