إدارة الاحصاء المركزي: إرتفاع أسعار الاستهلاك 3,74 في المئة

أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر تشرين الثاني 2022، سجّل ارتفاعاً وقدره 3,74 في المئة بالنسبة لتشرين الأول 2021. كما سجّل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:

– ارتفاعاً في محافظة بيروت وقدره 3,46 في المئة

– ارتفاعاً في محافظة جبل لبنان وقدره 3,97 في المئة

– ارتفاعاً في محافظة الشمال وقدره 3,49 في المئة

– ارتفاعاً في محافظة البقاع وقدره 2,94 في المئة

– ارتفاعاً في محافظة الجنوب وقدره 5,89 في المئة

– ارتفاعاً في محافظة النبطية وقدره 2,61 في المئة

ودعت لمزيد من التفاصيل الاطلاع على نتائج مؤشر الأسعار على صفحة الانترنت الخاصة بالادارة على العنوان الآتي:www.cas.gov.lb.