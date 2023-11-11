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"إدارة السير" ستبدأ بقبول طلبات الاستحصال على رخص السوق الأربعاء

منذ 3 دقائق
هيئة إدارة السير والآليات والمركبات

هيئة إدارة السير والآليات والمركبات

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أعلنت هيئة ادارة السير والآليات والمركبات – مصلحة تسجيل السيارات والآليات في بيان، أنها “سوف تباشر اعتباراً من نهار الاربعاء الواقع في ١٥ /١١/ ٢٠٢٣ باستقبال طلبات المواطنين الراغبين بالاستحصال على رخصة سوق للمرة الأولى من فئتي سيارات السياحة الخصوصية B والدراجات الالية A1 و A وذلك في المركز الرئيسي (الدكوانة) وفي باقي الاقسام (طرابلس، زحلة، صيدا والنبطية).

وسوف تقوم المصلحة المذكورة بتحديد مواعيد وأماكن وطريقة إجراء الامتحانات النظرية والعملية بالإضافة الى المستندات المطلوبة للإمتحان على الموقع الالكتروني للهيئة tmo.gov.lb”.

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