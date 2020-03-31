“إدارة الكوارث” تصدر تقريرها حول “كورونا”.. هكذا توزعت الإصابات جغرافياً

نشرت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث تقريرها اليومي حول وباء كورونا المستجد ليوم الثلاثاء في 31 آذار 2020.

وبحسب التقرير فإن الأقضية التي سُجِّل فيها أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا، جاءت كالتالي:

المتن 99 إصابة

بيروت 89 إصابة

كسروان 52 إصابة

بعبدا 45 إصابة

جبيل 39 إصابة

زغرتا 32 إصابة

عكار 14 إصابة

البترون 15 إصابة

فيما بدى لافتًا أنَّ مناطق البقاع الغربي، زحلة، راشيا، مرجعيون، جزين، حاصبيا، والهرمل، لم تُسجِّل أي إصابة بفيروس كورونا.

وأشار التقرير الى أن 44% من مجمل الإصابات المؤكدة هي للإناث، فيما بلغت النسبة عند الذكور 56%.

ويوضح التقرير أنه أُجري حتى اليوم الثلاثاء ، 6799 فحص كورونا، 463 حالة تأكدت إصابتها بالفيروس، فيما سجَّل اليوم وحدهُ 17حالة جديدة، فيما أعلن التقرير أن 35 حالة تعافت من هذا المرض.

كما يُبيِّنُ التقرير أن الفيروس أصاب الفئة العمرية بين 20-29 عامًا بنسبةٍ بلغت 22%، حيث تصدَّرت هذه الفئة جدول توزُّع الحالات حسب العمر.

ويُفيد التقرير ايضًا أنَّ 93% من الحالات التي ثبتت إصابتها بـ”كورونا” هي من الجنسية اللبنانية، وتليها الجنسيات السورية والمصرية.