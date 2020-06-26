إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور: إصابة جديدة مؤكدة

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور في بيان، أنه “بناء على تقرير رئيس طبابة قضاء صور تم تسجيل اليوم إصابة جديدة بفيروس covid 19 مؤكدة ومثبتة مخبريا وافدة من إحدى الدول الإفريقية وكانت نتيجتها سلبية عند قدومه إلى بيروت”، مجددة “تأكيد ضرورة التزام الحجر الصحي وتوصيات وزارة الصحة العامة.

ولفتت إلى أنه تم “تسجيل 3 حالات شفاء تام، بعدما بينت الفحوص المخبرية خلو المتعافين من أي أثر للفيروس. وبذلك، يرتفع عدد حالات الشفاء إلى 46 حالة. ولم يسجل اليوم أي حالة مشتبه بإصابتها حتى ساعة إعداد التقرير”.

وأشارت إلى أن “عدد المصابين في القضاء ارتفع إلى 87 مصابا توزعوا على الشكل الآتي: 75 حالة وافدة من إفريقيا، 3 حالات وافدة من أوروبا، 9 حالات محلية (حالة وفاة واحدة)، وتماثل 46 منهم الى الشفاء بشكل تام”.

وأكدت أنها “بالتعاون مع طبابة القضاء تتابع المرحلة الرابعة من عودة المغتربين من خلال متابعة وصولهم ومتابعة الفحوص المخبرية PCR وإبلاغ البلديات باللوائح والنتائج على أن تواكب عملية نقلهم الى قراهم من خلال التعاون مع الصليب الاحمر اللبناني وفرق المستجيب الأول وجمعية الرسالة للاسعاف الصحي والهيئة الصحية الاسلامية – الدفاع المدني. كما تواصل جولاتها التفقدية لمتابعة الوافدين ومدى التزامهم الحجر حيث تعطي التوجيهات اللازمة وتؤكد ضرورة التزام الإرشادات المطلوبة”، لافتة إلى أن “أي مخالفة ستلاحق بالطرق القانونية المرعية الإجراء”.

وأعلنت أنها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه بإصابتها، وذلك وفق تقرير رئيس طبابة القضاء”، متمنية من “جميع الأهل عدم الانجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

ودعت “جميع القاطنين في قضاء صور إلى الاستمرار في الالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة أو ضرر محتمل، وذلك بسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة”.