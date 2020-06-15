إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور: لا إصابات بفيورس كورونا اليوم

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور في بيان، أنه “بناء على تقرير رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال لم يسجل اليوم أي إصابة بفيروس covid-19″، لافتة إلى أن “الوحدة كانت أعلنت ليل أمس نتائج الحالات الأربع التي كانت قيد المتابعة وجاءت نتائجها إصابة 3 وافدين من إحدى الدول الإفريقية”.

وأشارت إلى أنه “تم تسجيل اليوم 4 حالات مشتبه بإصابتها حتى ساعة إعداد التقرير”، لافتة إلى أن “عدد المصابين في القضاء ارتفع إلى 67 مصابا توزعوا على الشكل الآتي:

56 حالة وافدة من إفريقيا، 3 حالات وافدة من أوروبا، 8 حالات محلية (حالة وفاة واحدة)، وتماثل 30 منها إلى الشفاء بشكل تام”.

وأكدت أنها “بالتعاون مع طبابة القضاء تتابع المرحلة الرابعة من عودة المغتربين من خلال متابعة وصولهم ومتابعة الفحوص المخبرية (PCR) وإبلاغ البلديات باللوائح والنتائج على أن تواكب عملية نقلهم الى قراهم من خلال التعاون مع الصليب الاحمر اللبناني وفرق المستجيب الأول وجمعية الرسالة للاسعاف الصحي والهيئة الصحية الاسلامية (الدفاع المدني). كما تواصل جولاتها التفقدية لمتابعة الوافدين ومدى التزامهم الحجر، حيث تعطي التوجيهات اللازمة وضرورة التزام الإرشادات المطلوبة وأي مخالفة ستلاحق بالطرق القانونية المرعية الإجرا”ء.

وأعلنت أيضا أنها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه بإصابتها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء”، متمنية من جميع الأهل “عدم الانجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

ودعت “جميع القاطنين في قضاء صور إلى الاستمرار في الالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة لتفادي أي إصابة أو ضرر محتمل، وذلك بسبب استمرار تزايد أعداد المصابين، وفق تقارير وزارة الصحة العامة”.