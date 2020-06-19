إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور: لا إصابات جديدة ولا حالات مشتبه بإصابتها

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور ببيان، أنه “بناء على تقرير رئيس لجنة الأمن الصحي في الوحدة رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال لم يسجل اليوم أي إصابة جديدة بفيروس covid-19.

كما لم يسجل أي حالة مشتبه بإصابتها حتى ساعة إعداد التقرير”، لافتة إلى أنها “تابعت مع وزارة الصحة العامة إصابة أحد المواطنين المقيمين بcovid19 من بلدة ديرقانون رأس العين، حيث قامت بإجراء عملية الرصد الوبائي للحالة ودائرة المخالطين، وذلك من أجل استكمال عملية الحجر الصحي والقيام بإحصاء للحالات المشتبه بإصابتها، وأجريت اليوم الفحوص المخبرية PCR لدائرة المخالطين الأساسيين. وبناء على تقرير الدكتور غزال جاءت الفحوص كافة سلبية. كما تم تأكيد ضرورة التزام الحجر المنزلي وعدم التخالط لمدة أسبوعين على أن تعاد الفحوص بعد انقضاء مهلة الحجر”.

وأشارت إلى أن “عدد المصابين في القضاء ارتفع إلى 73 مصابا، توزعوا على الشكل الآتي: 61 حالة وافدة من إفريقيا، 3 حالات وافدة من أوروبا، 9 حالات محلية (حالة وفاة واحدة)، وتماثل 31 منهم إلى الشفاء بشكل تام”.

وأعلنت أيضا أنها “بالتعاون مع طبابة القضاء تتابع المرحلة الرابعة من عودة المغتربين من خلال متابعة وصولهم ومتابعة الفحوص المخبرية PCR وإبلاغ البلديات باللوائح والنتائج على أن تواكب عملية نقلهم الى قراهم من خلال التعاون مع الصليب الاحمر اللبناني وفرق المستجيب الأول وجمعية الرسالة للاسعاف الصحي والهيئة الصحية الاسلامية (الدفاع المدني). كما تواصل جولاتها التفقدية لمتابعة الوافدين ومدى التزامهم الحجر حيث تعطي التوجيهات اللازمة وضرورة التزام الإرشادات المطلوبة أي مخالفة ستلاحق بالطرق القانونية المرعية الإجراء”.

ولفتت إلى أنها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه بإصابتها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء”، متمنية من “جميع الأهل عدم الانجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

وطالبت “جميع القاطنين في قضاء صور بالاستمرار في الالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة أو ضرر محتمل، وذلك بسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة”.