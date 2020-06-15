إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور نفت إصدارها أي تقرير تضمن أي اسم لحالات مشتبه بإصابتها

نفت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور ببيان، “إصدارها أي تقرير تضمن أي اسم لحالات مشتبه بإصابتها”، لافتة إلى أنها “ستتابع بالوسائل القانونية الخبر المزيف الذي صدر اليوم وتضمن أسماء لا تمت إلى الحقيقة بصلة وستتخذ صفة الإدعاء الشخصي بحق كل شخص أو جهة تستعمل اسم الوحدة وتقوم بإصدار تقارير مفبركة”.

وأشارت إلى أنها “تضع الأهل، مواطنين ومقيمين على مساحة القضاء، بكل المستجدات حول وباء كورونا، من خلال تقارير دورية حول أعداد المصابين والمشتبه بإصابتهم والمتعافين، ولم تذكر خلال كل هذه الفترة أي اسم لمصاب أو مشتبه بإصابته أو حتى لمتعاف”.

وكانت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور اعلنت في بيان سابق اليوم، أنه “بناء على تقرير رئيس طبابة قضاء صور الدكتور وسام غزال لم يسجل اليوم أي إصابة بفيروس covid-19″، لافتة إلى أن “الوحدة كانت أعلنت ليل أمس نتائج الحالات الأربع التي كانت قيد المتابعة وجاءت نتائجها إصابة 3 وافدين من إحدى الدول الإفريقية”.

وأشارت إلى أنه “تم تسجيل اليوم 4 حالات مشتبه بإصابتها حتى ساعة إعداد التقرير”، لافتة إلى أن “عدد المصابين في القضاء ارتفع إلى 67 مصابا توزعوا على الشكل الآتي:

56 حالة وافدة من إفريقيا، 3 حالات وافدة من أوروبا، 8 حالات محلية (حالة وفاة واحدة)، وتماثل 30 منها إلى الشفاء بشكل تام”.

وأكدت أنها “بالتعاون مع طبابة القضاء تتابع المرحلة الرابعة من عودة المغتربين من خلال متابعة وصولهم ومتابعة الفحوص المخبرية (PCR) وإبلاغ البلديات باللوائح والنتائج على أن تواكب عملية نقلهم الى قراهم من خلال التعاون مع الصليب الاحمر اللبناني وفرق المستجيب الأول وجمعية الرسالة للاسعاف الصحي والهيئة الصحية الاسلامية (الدفاع المدني). كما تواصل جولاتها التفقدية لمتابعة الوافدين ومدى التزامهم الحجر، حيث تعطي التوجيهات اللازمة وضرورة التزام الإرشادات المطلوبة وأي مخالفة ستلاحق بالطرق القانونية المرعية الإجراء”.