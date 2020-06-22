إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور: 5 اصابات مثبتة مخبريا

اعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور وبناء لتقرير رئيس طبابة قضاء صور بأنه تم تسجيل 5 اصابات جديدة اليوم، بفايروس covid-19 مثبتة ومؤكدة مخبريا وافدة من إحدى الدول الأفريقية. ولم تسجل اي حالات مشتبهة حتى ساعة إعداد التقرير، ولم تصدر بعد نتائج الفحوص المخبرية العشوائية التي أجريت السبت الفائت وهي قيد المتابعة”

اضاف البيان: “ان عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 82 مصابا توزعوا على الشكل التالي:

70 حالة وافدة من إفريقيا.

3 حالات وافدة من أوروبا.

9 حالات محلية (حالة وفاة واحدة).

وقد تماثل 36 منهم للشفاء بشكل تام”.

واشارت الى انها ب”التعاون مع طبابة القضاء تتابع المرحلة الرابعة من عودة المغتربين من خلال متابعة وصولهم ومتابعة الفحوص المخبرية (PCR) وإبلاغ البلديات باللوائح والنتائج على أن تواكب عملية نقلهم الى قراهم من خلال التعاون مع الصليب الاحمر اللبناني وفرق المستجيب الأول وجمعية الرسالة للاسعاف الصحي والهيئة الصحية الاسلامية (الدفاع المدني) كما تواصل جولاتها التفقدية لمتابعة الوافدين ومدى إلتزامهم بالحجر حيث تعطي التوجيهات اللازمة وضرورة الإلتزام بالإرشادات المطلوبة أي مخالفة ستلاحق بالطرق القانونية المرعية الإجراء”.

واكدت الوحدة انها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبهة وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة، وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة ننصح جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أية إصابة او ضرر محتمل”.