إدارة الكوارث في “صور”: تسجيل 184 إصابة جديدة في القضاء

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور وبناء لتقرير رئيس طبابة القضاء الدكتور وسام غزال، بأنه تم اليوم تسجيل 184 إصابة ب covid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا. والإصابات المسجلة اليوم جميعها لمقيمين مخالطين، بينهم 7 حالات من التابعية الفلسطينية و3 حالات من التابعية الإثيوبية و1 حالة من التابعية السورية و1 حالة من التابعية الروسية (U.N).

توزعت الإصابات على الشكل التالي: صور 22 إصابة، البرج الشمالي 22، جويا 11، الحوش 10، العباسية 10، البازورية 9، قانا 8، البص 6، الشهابية 6، الشعيتية 6، برج رحال 5، صديقين 5، الشبريحا 4، الرشيدية 4، طورا 4، صريفا 4، طيردبا 3، البرغلية 3، القليلة 3، عين بعال 3، المساكن 3، الجبين 2، ديرقانون راس العين 2، شحور 2، السماعية 2، باتولية 2، المعشوق 2، ديرقانون النهر 2، معركة 2، مجدل زون 2، المجادل 1، جل البحر 1، سلعا 1، الناقورة 1، دبعال 1، حناوية 1، باريش 1، عيتيت 1، جناتا 1، المعلية 1، معروب 1، يرعامص 1، البياض 1، شمع 1، قيد التحقق 1.

وعليه فإن عدد المصابين بالقضاء إرتفع إلى 6600 مصاب توزعوا وفق التالي: 6253 حالة محلية من بينهم 865 حالات من التابعية الفلسطينية، و93 من التابعية السورية، 247 حالة وافدة، 4377 حالة شفاء، 61 حالة وفاة، 2362 حالة نشطة.

وأشار البيان إلى أن وحدة إدارة الكوارث في إتحاد بلديات قضاء صور هي الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبهة وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء. وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة.

وختم: “بسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة ننصح جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أية إصابة او ضرر محتمل.