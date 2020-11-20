إدارة الكوارث في صور: تسجيل 67 إصابة مؤكدة وإجمالي الإصابات بلغ 3036 حالة

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور ببيان، أنه “بناء على تقرير رئيس طبابة القضاء تم اليوم تسجيل 67 إصابة بـ”Covid -19” مثبتة ومؤكدة مخبريا وحالة قيد التحقق، 67 إصابة لمقيمين مخالطين من بينهم 8 حالات من التابعية الفلسطينية وحالة واحدة من التابعية الاثيوبية، وحالة واحدة لوافد.

وتوزعت الإصابات اليوم على النحو الآتي:

صور 11، البرج الشمالي 8، العباسية 7، الحوش 6، البازورية 5، البص 4، معروب 3، جويا 3، الرشيدية 2، صريفا 2، عين بعال 2، حناوية 2، قانا 1، دبعال 1، الحلوسية 1، طيرفلسية 1، زبقين 1، صديقين 1، المساكن 1، طورا 1، الرمادية 1، المنصوري 1، القاسمية 1، الشهابية 1، وحالة قيد التحقق، وسجلت اليوم حالة وفاة لمسن مصاب يعاني من أمراض مزمنة.

وعليه، إن عدد المصابين في القضاء ارتفع إلى 3036 مصابا توزعوا على الشكل الآتي: 236 حالة وافدة (3 حالات وفاة)، 2800 حالة محلية من بينها 508 حالات لمواطنين من التابعية الفلسطينية و60 حالة من التابعية السورية و4 حالات من التابعية العراقية، و115 حالة من قوات الطوارئ الدولية – اليونيفيل، و35 حالة وفاة محلية”.

وأشار إلى “تماثل 1787 حالة الى الشفاء بشكل تام، من بينها 804 شفاء مخبري و983 شفاء زمنيا”.

وأكدت أنها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه بإصابتها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء”، متمنية من “كل الأهل عدم الانجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

ودعت “جميع القاطنين في قضاء صور إلى الاستمرار في الالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة أو ضرر محتمل، وذلك بسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة”.