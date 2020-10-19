إدارة الكوارث في عكار تسجل حالة وفاة إضافة إلى 19 حالة شفاء

سجلت غرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار في تقريرها اليوم، “19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، و17 حالة شفاء جديدة.

وتبعا لهذه المعطيات بات العدد التراكمي للمصابين المسجلين في عكار منذ17 آذار الماضي وحتى اليوم : 1383 مصابا.

اما الحالات الايجابية قيد المعالجة الان فبلغ عددها: 435 حالة، في حين بلغ عدد حالات الشفاء: 926 حالة.

وبلغ عدد حالات الحجر المنزلي قيد المتابعة والمراقبة :750 حالة”.

وفي الضنية أعلن معهد سير – الضنية الفني الرسمي، في بيان له عن “إستمرار التعطيل في المعهد حتى صباح الإثنين الواقع فيه 26/10/2020 عند الساعة الثامنة صباحا، بعد أن تبين إصابة أحد الأساتذة بفرع الكهرباء بفيروس كورونا.

وبعد التشاور مع المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، ومن أجل القيام بالتعقيم المطلوب، والتأكد من عدم وجود أي إصابة أو عوارض على المخالطين”.