إدارة الكوارث في عكار: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة

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أكد التقرير اليومي لغرفة إدارة الكوارث في عكار، في بيان اليوم، أن “لا إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة عكار”.

ولفت إلى “ثبات عدد الإصابات المسجلة منذ 17 آذار الماضي على 84 إصابة، والحالات الايجابية على 9، ستة وافدين وثلاثة مقيمين، أما حالات الشفاء فبلغت 75 حالة”.

وأشار الى “تراجع حالات الحجر المنزلي الى 28 حالة بين مقيمين ووافدين”.

في سياق متصل، أعلن رئيس المكتب الإعلامي في بلدية الشويفات طارق أبو فخر تسجيل 15 إصابة بفيروس كورونا المستجد في حي السلم في العمروسية، من دون أن يحدد بعد مصدر العدوى.

وأشار أبو فخر إلى أن مصدر العدوى ليس من أحد الوافدين. هذا وتجرى فحوص كالعادة للمخالطين، فيما تتخذ مباشرة إجراءات لعزل منزل تظهر فيه اصابات في العائلة او مبنى أو غيره.

وأكد أبو فخر أنه نظراً لميل البعض الى التفلت وعدم الالتزام وتعريض الآخرين للخطر بدأت تتخذ إجراءات صارمة تقضي بتسطير محاضر ضبط بحق كافة المخالفين لشروط الحجر الصحي في المنطقة، حرصاً على السلامة العامة.

علما أن المشكلة حتى اليوم لم تكن أبداً من الوافدين الذين حرصوا على الالتزام بل من المقيمين.

في سياق متصل، أعلنت بلدية النبطية، أنه “بعد التثبت من حالة ايجابية في مدينة النبطية بفيروس كورونا لشخص مقيم، ويعمل خارج النبطية، تم التعامل مع الحالة وفق الاصول من قبل خلية الأزمة التابعة لبلدية النبطية وخلية الأزمة في المنطقة الثانية بالتعاون مع الهيئة الصحية الإسلامية.