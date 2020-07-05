إدارة الكوارث في عكار: 6 اصابات من الوافدين من العراق

أعلنت غرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار في تقريرها اليومي، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، جميعهم عائدون من العراق، الامر الذي رفع عدد المصابين المسجلين في عكار الى 84 إصابة.

الحالات الايجابية: 14 ( 8 مقيمين و6 وافدين)، حالات الشفاء: 70، حالات الحجر المنزلي: 96.

هذا ويتابع محافظ عكار المحامي عماد اللبكي بالتنسيق مع مركز طبابة محافظة عكار في وزارة الصحة بالتعاون مع القوى الامنية ورؤساء البلديات حيث يقيم المصابون الوافدون والصليب الاحمر اللبناني، مسألة إلزام الوافدين المصابين بضرورة الحجر الصحي الوقائي لمدة 14 يوما وعدم اختلاطهم بأي كان للحد من امكانية نقلهم العدوى.