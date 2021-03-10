إدارة المناقصات تنشر دفاتر الشروط الخاصة بمناقصات الفيول (A) و(B) والغاز أويل

صدر عن إدارة المناقصات في التفتيش المركزي البيان الآتي:

“عطفا على الإعلان الصادر عنها بتاريخ سابق، والقاضي بتحديد مواعيد جلسات تلزيم مناقصات الفيول (A) و(B) والغاز أويل لزوم مؤسسة كهرباء لبنان اعنبارا من 19/4/2021، وحرصا على المزيد من الشفافية، تنشر إدارة المناقصات أمام الرأي العام دفاتر الشروط الخاصة العائدة لهذه المناقصات الثلاثة بصيغتها السابعة التي تجرى على أساسها هذه المناقصات (يمكن الرجوع إلى الرابط التالي للإطلاع على دفاتر الشروط: http://www.ppma.gov.lb/news/42).

إذ تعاهد إدارة المناقصات الرأي العام اللبناني بالإلتزام المطلق بالقوانين التي ترعى الصفقات العمومية، والمبادئ التي تنظم إجراء هذه الصفقات، وأهمها العلنية والمنافسة والمساواة والشفافية وتكافؤ الفرص، تؤكد على أنها ستنشر في أقرب وقت ممكن الصيغ السابقة لدفاتر الشروط المرفوضة من قبل إدارة المناقصات مع بيان أسباب الرفض، وجميعها تتعلق بالمبادئ المذكورة أعلاه، وحماية مصالح الدولة اللبنانية المالية والبيئية والاقتصادية”.