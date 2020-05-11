إدارة كازينو لبنان: إرجاء معاودة فتح أبوابنا أمام الرواد حتى إشعار آخر

كازينو لبنان
كازينو لبنان

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أعلنت إدارة كازينو لبنان عن إرجاء معاودة فتح أبوابه أمام الرواد التي كانت من المفترض أن تتم اليوم الإثنين حتى إشعار آخر التزاماً بقرار وزير الداخلية تمديد التعبئة العامة للمرحلة الثالثة.

وبعد التحضيرات اللوجستية والوقائية في كازينو لبنان تجنباً لتفشي فيروس كورونا بالتزامن مع معاودة فتح أبوابه أمام الرواد التي كانت من المفترض أن تتم اليوم، أعلنت إدارة الكازينو عن إرجاء الموعد حتى إشعارٍ آخر، التزاماً بقرار وزير الداخلية تمديد التعبئة العامة للمرحلة الثالثة.

وتوجهت إدارة الكازينو بالاعتذار من روادها، دعتهم الى تفهم هذه الخطوة حرصا على سلامتهم، واسهاما منها ومنهم في محاصرة هذا الوباء الذي تحول إلى هم وطني.

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
شاهد أيضاً

لبنان… موجة من اللهيب قادمة والحرارة نحو 35 درجة في الأيام القليلة المقبلة

فرنجية: لبنان ليس بلداً نفطياً وإذا أردتم الحرب فنحن لها… وملف الفيول المغشوش…

حتي: منفتحون على النقاش مع كل الاطراف سواء داخل لبنان أو خارجه لتحسين الخطة

إزاء تراجع “دفاعات فيروس كورونا” المستجد… وزارة الصحة تدق جرس…