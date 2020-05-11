إدارة كازينو لبنان: إرجاء معاودة فتح أبوابنا أمام الرواد حتى إشعار آخر

أعلنت إدارة كازينو لبنان عن إرجاء معاودة فتح أبوابه أمام الرواد التي كانت من المفترض أن تتم اليوم الإثنين حتى إشعار آخر التزاماً بقرار وزير الداخلية تمديد التعبئة العامة للمرحلة الثالثة.

وبعد التحضيرات اللوجستية والوقائية في كازينو لبنان تجنباً لتفشي فيروس كورونا بالتزامن مع معاودة فتح أبوابه أمام الرواد التي كانت من المفترض أن تتم اليوم، أعلنت إدارة الكازينو عن إرجاء الموعد حتى إشعارٍ آخر، التزاماً بقرار وزير الداخلية تمديد التعبئة العامة للمرحلة الثالثة.

وتوجهت إدارة الكازينو بالاعتذار من روادها، دعتهم الى تفهم هذه الخطوة حرصا على سلامتهم، واسهاما منها ومنهم في محاصرة هذا الوباء الذي تحول إلى هم وطني.