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إدارة كوارث اتحاد صيدا الزهراني: استئناف فحوص المخالطين واستمارة صحية للتلقيح

منذ 37 دقيقة
اتحاد بلديات اتحاد صيدا الزهراني

اتحاد بلديات اتحاد صيدا الزهراني

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أصدرت غرفة عمليات إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في إتحاد بلديات صيدا – الزهراني التقرير الأسبوعي لحالات انتشار الفيروس على صعيد الإتحاد، ومجريات تطوره بين المواطنين خلال الاسبوعين الاخيرين من كانون الثاني الحالي.

ولفت مدير غرفة الإتحاد وخلية إدارة الأزمة في بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي أنه “بموازاة عمل مستشفيات المنطقة على رفع قدرتها الإستيعابية، هنالك عمل حثيث على تفعيل العناية الطبية المنزلية للتخفيف من حدة الضغط على المستشفيات من خلال التواصل مع الجهات المانحة والجمعيات المحلية على تأمين الأوكسجين اللازم”.

وأكد “إستئناف فحوص الPCR المجانية لمخالطي الحالات الإيجابية فقط، يومي الاثنين والخميس من كل إسبوع من العاشرة ولغاية الثانية عشرة في مدينة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في صيدا (الملعب البلدي)، بعد التنسيق المسبق مع غرفة إدارة الكوارث والأزمات في الإتحاد أو خلايا الأزمات في البلديات”.

ودعت الخلية المواطنين إلى “المبادرة بالتسجيل في الإستمارة الصحية التحضيرية لعملية التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، وهي استمارة الكترونية تساهم في تنظيم عملية التلقيح وتحديد الأولويات بحسب الأجندة الصحية”.

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