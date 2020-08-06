إدارة مرفأ طرابلس تطمئن: لن يكون هناك أزمة قمح

طمأنت إدارة مرفأ طرابلس في بيان، “اللبنانيين بأنه لن يكون هناك أزمة قمح، وستصل اليوم الى مرفأ طرابلس، سفينة محملة بالقمح لصالح شركة المطاحن في البحصاص، قادمة من أوكرانيا ومحملة بـ5500 طن، وستصل أيضا ثلاث سفن اخرى في الأيام المقبلة.

وسيعمل العمال على افراغها بالسرعة القصوى من دون أي عوائق، مع تأمين خدمات لوجستية متكاملة، ونقلها في ما بعد الى كل المناطق اللبنانية”.

وأكدت الإدارة أن “المرفأ خال تماما من أي مواد كيميائية أو مفرقعات نارية أو مواد خطرة، لأنه لا يستقبل في الاساس هذه المواد الخطرة”.