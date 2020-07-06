إدارة مستشفى الحريري أعلنت عن إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية

قررت إدارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي اتخاذ إجراءات وتدابير لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية منها إيقاف العمل في أجهزة التكييف في كافة المكاتب الإدارية وبعض الممرات من أجل إعطاء الأولية للمرضى حرصا منها على صحتهم وسلامتهم.

أعلنت إدارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيان، أنه “بسبب الظروف القاسية التي تمر بها البلاد حاليا لناحية التقنين في الكهرباء، والتي طالت أخيراً مستشفى رفيق الحريري الجامعي من خلال إخضاعه لجدول التقنين المطبق”.

قررت إدارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي اتخاذ إجراءات وتدابير لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية منها إيقاف العمل في أجهزة التكييف في كافة المكاتب الإدارية وبعض الممرات من أجل إعطاء الأولية للمرضى حرصا منها على صحتهم وسلامتهم، علما أنه لم يتوقف التبريد في الأقسام الطبية كالعمليات والعناية الفائقة والطوارىء وغسيل الكلى وغيرها من الأقسام، وخاصة أن المستشفى يشغل اليوم 85 بالمئة من طاقته الإستيعابية للمرضى”.

وأشارت المستفى الى أنها “اتصلت بالمعنيين في وزارتي الصحة والطاقة لاستثناء المستشفيات من جدول التقنين”، شاكرة “سرعة الاستجابة لطلبها بإخضاع المستشفى لفترة تقنين أقل”. كما شكرت شركة “توتال” – لبنان التي “ساهمت بدعم المستشفى في هذه الفترة الحرجة من خلال تقديمها لمادة الفيول. وبناء على ذلك ستقوم الإدارة بتخفيف الإجراءات وفق التسهيلات المقدمة بتغذية الطاقة الكهربائية ومدى توافر مادة الفيول”.

وختاما تقدمت إدارة المستشفى بـ”كامل التقدير والإمتنان من الإداريين لتفهمهم لهذه الإجراءات القاسية من أجل حماية المرضى”، وثمنت تضحيتهم، مؤكدة حرصها على “أداء واجبها المهني والوطني تجاه المرضى والمواطنين”.