إدارة مستشفى الحريري تعتذر من المواطنين على ما حصل في قسم كورونا اليوم

مستشفى رفيق الحريري الجامعي
مستشفى رفيق الحريري الجامعي

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شكرت إدارة مستشفى رفيق الحريري الحكومة رئيس الجمهورية على مساعدة المستشفى في تأمين مادة المازوت كما شكرت وزير الصحة العامة حمد حسن الذي تواصل مع مصفاة الزهراني لتأمين مادة المازوت الى مستشفى الحريري تفاديا لانقطاع التيار الكهربائي فيها.

واعتذرت الادارة من المواطنين على ما حصل في قسم كورونا من زحمة حيث كانت الاعداد اكبر من قدرة استيعاب هذا القسم ووعدت انها ستتفادى هذا الأمر في الأيام المقبلة كما تعد بتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

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