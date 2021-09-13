السبت 2 ذو الحجة 1443 ﻫ - 2 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إدارة منشآت النفط اوفدت فريقاً فنياً لمعالجة التسرب في الشمال

13 - سبتمبر - 2021
آخر تحديث: 14 - سبتمبر - 2021 12:30 صباحًا
إدارة منشآت النفط اوفدت فريقا فنيا لمعالجة التسرب في الشمال

إدارة منشآت النفط اوفدت فريقا فنيا لمعالجة التسرب في الشمال

A A A
طباعة المقال

أوفدت ادارة منشآت نفط طرابلس فريقاً فنياً وتقنياً وآليات خاصة للعمل على صيانة خط أنبوب النفط المهترئ في ببنين – العبدة، ومعالجة التسرب النفطي الحاصل وسحب كميات النفط الكبيرة المتدفقة في الاقنية والحقول الزراعية.

وعملت دورية لقوى الأمن الداخلي – مخفر العبدة على قطع الطريق المتفرعة نحو مطعم الديوان – خط البحر، لتأمين سلامة السائقين العابرين من مخاطر الانزلاق، بسبب كميات المواد النفطية المتسربة من خط أنبوب النفط المهترئ في هذه المحلة.

وحضرت أيضاً دورية من مخابرات الجيش ودورية من عناصر شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمتابعة قضية التسربات النفطية الحاصلة.

وأجرى محافظ عكار عماد لبكي سلسلة اتصالات مع المسؤولين المعنيين ووجهاء المنطقة والمخاتير في إطار المتابعة ولمعالجة هذه المسألة المتكررة.

    المزيد من أخبار لبنان

    وائل أبو فاعور
    أبو فاعور عن قضية فساد القمح والطحين: ستفتح باب السجن لكل المتورطين
    النائب عبد الرحمن البزري
    عبد الرحمن البزري: السلاح هو نتيجة فشل الدولة.. ونرفض حصرية المقاومة
    نجيب ميقاتي
    ميقاتي يناشد الأشقاء العرب والخليجيين.. "احتضنوا لبنان وشعبه"

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شركتا الاتصالات في لبنان: الفا وتاتش
    فاتورة الخلوي خمسة أضعاف... وهيركات على الشحن المسبق
    عائلة عبدالله اللبنانية تقدم شهادة حياتها في الفاتيكان
    في قلب الفاتيكان: عائلة لبنانية تقدّم شهادة حياتها بعد حادثة دهس 3 من أولادها
    بعلبك - الهرمل
    في بلدة لبنانية.. بعد دفنه جاء ليعزّي بنفسه!