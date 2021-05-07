إدانة عناصر من “داعش” بأعمال إرهابية

علم صوت بيروت إنترناشونال أن المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة، قضت بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق محمد ناجي وطارق قاسم الملقّب بـ “أبو ساجد”، بعد محاكمتهم بقضية “الانتماء إلى تنظيم إرهابي (داعش) والمشاركة في الأعمال العسكرية والأمنية لصالحة، والتي أدت إلى أعمال قتل، وفي القضية نفسها أنزلت عقوبة الأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات بحق الفلسطيني فيصل بحري الملقّب بـ “أبو جبريل”، وجرّدتهم جميعاً من حقوقهم المدنية وألزمتهم بتقديم بندقية حربية.

وفي دعوى منفصلة، حكمت المحكمة العسكرية بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات، بحق المدعى عليه عبد الله دنكر، وجرّدته من حقوقه المدنية، بجرم الانتماء إلى تنظيم “داعش” والقتال إلى جانبه وتحريض آخرين على الالتحاق في صفوفه التنظيم الإرهابي والترويج لأفكاره.