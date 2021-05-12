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إدانة متهمين بنقل الأسلحة للإرهابيين من سوريا إلى لبنان

12 - مايو - 2021
سجن

سجن

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علم “صوت بيروت أنترناشونال”، أن المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة، أصدرت حكماً قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدّة 15 عاماً بحق السوري حسن الزراعي، وتغريمه عشرة ملايين ليرة لبنانية، كما حكمت بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات على مواطنه محمود عامر، وتغريمه ميلون ليرة، وجرّدتهما من حقوقهما المدنية وألزمت كلّ منهما بتقديم بندقية حربية.

وأدانت المحكمة المتهمين كلاً من الزراعي وعامر بجرائم “تمويل الإرهابيين وتقديم الدعم اللوجستي لهم، وتأمين المساعدات للتنظيمات الإرهابية عن طريق نقل الأسلحة والذخائر الحربية والأعتدة العسكرية لهم من سوريا إلى لبنان، بالإضافة إلى أجهزة لاسلكية وتسليمها إلى القيادي في جبهة “النصرة” أحمد أموّن، مما يعدّ تدخلاً في أعماله الإرهابية. 

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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