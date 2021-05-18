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إدراج طلاب راغبين في المغادرة إلى الخارج على منصة اللقاح الرسمية

منذ 6 ساعات
آخر تحديث: 18 - مايو - 2021 8:04 مساءً
لقاح كورونا

لقاح كورونا

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أعلنت الرابطة اللبنانية لرعاية الطلاب في الاغتراب بببيان، أنه “بعد المتابعة مع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن والجهة المعنية بلقاح كورونا تم إدراج مجموعة من الطلاب الراغبين في المغادرة إلى الخارج على منصة اللقاح الرسمية، وذلك بغية التخفيف عن كاهل ذويهم كلفة فحص PCR والحجر في الفنادق بالبلاد المستضيفة”.

ودعت “الطلاب في الخارج المتواجدين في لبنان حاليا الراغبين في أخذ اللقاح الذين لم يسجلوا أسماءهم بعد على منصة الرابطة إلى المبادرة بالتسجيل على الرابط أدناه، وذلك لتحديث لائحة الاسماء دوريا. أما القادمين من الخارج لقضاء عطلة الصيف فبإمكانهم التسجيل قبل عشرة ايام من موعد وصولهم الى لبنان.

منصة الرابطة:
https://docs.google.com/forms/d/1Nt2hcpsLOpSckH6XL2_s2RlhVUoa13vTmRBVsraptrc/viewform?edit_requested=true

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