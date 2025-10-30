الخميس 8 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 30 أكتوبر 2025 |
إدغار طرابلسي: هناك استغلال للاغتراب لخدمة مصالح داخلية

منذ ساعتين
إدغار طرابلسي

إدغار طرابلسي

ثمنّ النائب إدغار طرابلسي خطوة الحكومة لجهة تشكيل لجنة وزارية للنظر بما هو مطروح من وزيري الخارجية والداخلية بشأن قانون الانتخاب لكن كان من الأفضل أن ينصرف الوزيران المعنيان إلى وضع آلية لانتخاب النواب الستة الممثلين للانتشار وهذا أمر مطلوب منهما بموجب القانون ويجب أن تكون لديهما آلية واضحة لتنفيذ هذا القانون. وقال: لننتظر ونرَ التعديلات التي سيقدّمانها إلى البرلمان ويجب دائمًا أن نكون إيجابيين في البحث عن الحلول.

وأضاف طرابلسي عبر “صوت كل لبنان”: “من الواضح أن هناك استغلالًا للاغتراب لخدمة مصالح داخلية وأي تسوية يجب ألا تُطيح بحق المنتشرين في التمثيل وألا يُحصر حق الاقتراع بالداخل فقط ومن يريد أن يشارك في الانتخابات يمكنه المجيء إلى لبنان وممارسة حقّه هنا”.

