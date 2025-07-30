إدكار طرابلسي: وزارة التربية مطلوب منك السهر على كرامة الأهل

كتب النائب إدكار طرابلسي على منصة “إكس”: “الاقساط المدرسية متفلّتة بلا سقوف. ممنوع السؤال. ممنوع الاعتراض. من يجرؤ، يُشتكى عليه. المجالس التحكيميّة الموعودة فيها “الخصم والحكم”. الى من يلتجىء المواطن؟ تعديل القانون 515 ضروري. وصل الآن الى منتصف الطريق. على كلٍّ، المسألة ليست بالقانون بل بتطبيقه. وزارة التربية مطلوب منك السهر على تنفيذ القانون الحالي وحماية التعليم وكرامة الأهل”.

الاقساط المدرسية متفلّتة بلا سقوف.

ممنوع السؤال. ممنوع الاعتراض.

من يجرؤ، يُشتكى عليه.

المجالس التحكيميّة الموعودة

فيها "الخصم والحكم".

الى من يلتجىء المواطن؟

تعديل القانون 515 ضروري.

وصل الآن الى منتصف الطريق.

على كلٍّ، المسألة ليست بالقانون بل بتطبيقه.

وزارة التربية مطلوب منك… — Edgard Traboulsi (@EdgardTraboulsi) July 30, 2025