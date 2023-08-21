الأثنين 5 صفر 1445 ﻫ - 21 أغسطس 2023 |
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إرتفاع الأسعار بالدولار... والسبب؟

منذ 42 دقيقة
سوبرماركت

سوبرماركت

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تسبّبت الأزمة الاقتصادية اللبنانية في ارتفاع كبير بنسبة الاعتماد على التداول بالأوراق النقدية. يأتي ذلك في ظل تحذيرات دولية من تحول لبنان إلى اقتصاد نقدي.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس نقابة مستوردي الأدوية هاني بحصلي أن التسعير بالدولار كشف التجاوزات عند بعض السوبرماركات.

ولفت بحصلي في حديث لـ”صوت لبنان” إلى أن التسعير بالدولار لا يعني ان الأسعار ثابتة وذلك بسبب التقلبات الناتجة عن أسعار السلع في العالم شرط الا يتجاوز الارتفاع 10 في المئة.

وتابع: “الدولار الجمركي الذي وصل الى 86500 ليرة، ارتفاع سعر الخدمات ومصاريف المرفأ، فضلاً عن ارتفاع الضرائب والرسوم كل هذه العومل اسفرت الى ارتفاع اسعار السلع رغم انها مسعّرة بالدولار”.

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