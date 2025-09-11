إرتفاع بالحرارة وضباب… إليكم تفاصيل طقس الأيام المقبلة

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يسيطر طقس صيفي مستقر على لبنان والحوض لشرقي للمتوسط.

ومعدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بيروت بين ٢٤ و٣٢، في طرابلس بين ٢٢ و٣١ درجة وفي زحلة بين ١٦ و٣٢ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وارتفاع بدرجات الحرارة، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية في الداخل وبعض المناطق الساحلية.

الجمعة: صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة، خصوصاً على الجبال وفي الداخل بحيث تتخطى درجاتها القصوى كما يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.

السبت: صافٍ الى قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات ومن دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

الأحد: قليل الغيوم من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات.

الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، متقلبة ضعيفة ليلاً، تتراوح سرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س.

الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحياناً على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين: ٥٥ و٧٥%.

حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.

حرارة سطح الماء: ٢٩°م.

الضغط الجوي: ١٠١١ HPA أي ما يعادل: ٧٥٨ ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: ٠٦:١٨.

ساعة غروب الشمس: ١٨:٥١.