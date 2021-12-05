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إرتفاع سعر صرف دولار السوق السوداء صباح اليوم

5 - ديسمبر - 2021
الدولار

الدولار

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سجّل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الاحد، ما بين 22500 و22600 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن تراوح مساء أمس السبت، ما بين 22200 و22300 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وبدأت الليرة اللبنانية تتراجع تدريجيا منذ 2019 أمام الدولار تزامناً مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات.

وفقدت الليرة اللبنانية نحو 90% من قيمتها خلال العامين الأخيرين الأمر الذي دفع بثلاثة أرباع السكان إلى صفوف الفقراء.

وحذر خبراء اقتصاديون من تداعيات أزمة لبنان مع دول الخليج على الواقع الاقتصادي اللبناني، مشيرا إلى أن القطاعات الإنتاجية التي كانت تشكل مدخلا للدولار ستتضرر، عدا عن إغلاق مؤسسات سعودية في لبنان.

وتوقع الخبراء مزيداً من الضغط، خصوصا على سعر صرف الدولار وإرتفاع نسبة البطالة والركود الاقتصادي.

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