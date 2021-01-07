إرتفاع في أسعار المحروقات

ارتفاع سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و98 400 ليرة والديزل 300 ليرة والغاز 800 ليرة.

وسبق ان كد ممثل الشركات الموزعة للمحروقات في ​لبنان فادي ابو شقرا ان رفع الدعم عن المحروقات سيحدث مطلع السنة الجديدة.

واوضح ابو شقرا ان مصرف لبنان اكد منذ اشهر ان لا قدرة لديه سوى لدعم 85% من المحروقات وذلك سيستمر حتى شهر 2 اي شهر شباط واليوم يبحث بتخفيف الدعم، الى 60 او 70% مما سيؤدي الى ارتفاع صفيحة البنزين حوالي 10 آلاف ليرة لتصبح حوالي 35 الف ليرة.

اما المازوت بحسب ابو شقرا فلن يتغير سعره وسيبقى الدعم كاملاً عليه لأنه مادة الفقراء.